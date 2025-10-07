ua en ru
Финпомощь Украине будет стабильной в ближайшие годы: разъяснение главы НБУ

Киев, Вторник 07 октября 2025 17:02
UA EN RU
Финпомощь Украине будет стабильной в ближайшие годы: разъяснение главы НБУ Фото: Андрей Пышный, глава НБУ (facebook.com/pyshnyy)
Автор: Иван Носальский

Партнеры продолжат финансовую помощь Украине в ближайшие годы, поскольку это своеобразная плата за услуги по обеспечению безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Нацбанка Украины Андрея Пышного в Facebook.

Пышный отметил, что для НБУ остается приоритетом сотрудничество с международными партнерами и выполнение обязательств по международным договоренностям.

"В то же время видим, что международная финансовая поддержка приобрела признаки фундаментального фактора платежного баланса, поскольку по своей сути она является оплатой партнерами услуг безопасности. На сегодняшний день Украина является фактически единственным поставщиком таких услуг. Следовательно, стабильность этих поступлений можно считать достаточной и гарантированной на ближайшие годы", - добавил он.

Проблема бюджета Украины на 2026 год

Напомним, ранее глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Рады Даниил Гетманцев заявил в интервью РБК-Украина, что на следующий год прогнозируется дефицит в бюджете в размере 10 млрд долларов.

Он отметил, что это не "дыра", а временный разрыв финансирования.

По словам нардепа, Украина сейчас активно ищет эти 10 млрд долларов.

В частности, в этом вопросе украинские власти рассчитывают на партнеров - Германию, Норвегию или МВФ.

