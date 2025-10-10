ua en ru
НБУ снова поднял курс доллара на 10 копеек

Украина, Пятница 10 октября 2025 15:46
НБУ снова поднял курс доллара на 10 копеек Фото: Курс доллара увеличился на 10 копеек (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне – на 10 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара на 13 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,6027 гривен за 1 доллар (+0,10 грн).

Официальный курс евро составляет 48,1094 гривен за 1 евро (-0,10 грн).

На межбанке сегодня курс вырос на 10 копеек до 41,59-41,62 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием торгов 10 октября.

На наличном рынке курс продажи доллара по сравнению со значением 10 октября вырос на 10 копеек до 41,78 гривен, при этом, курс продажи евро снизился на 6 копеек – до 48,65 гривен.

Прогноз курса доллара

Руководитель аналитического департамента "Финансового пульса " Диляра Мустафаева прогнозирует, что курс доллара до конца года будет находиться в диапазоне 41,4-42,4 гривен. При этом, вице-президент Ассоциации украинских банков, глава правления "Глобус Банка " Сергей Мамедов ожидает диапазон курса в размере 41,2-42,2 гривен за доллар.

