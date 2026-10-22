ВАКС арестовал топчиновника Офиса генпрокурора по делу "крышевания" колл-центров

Бывшего чиновника подозревают в участии в преступной организации и извлечении неправомерной выгоды.

По данным следствия, он использовал свои полномочия для организации схемы по требованию денег у колл-центров.

Как отметил в комментарии "Суспильному" прокурор САП Дмитрий Емец, подозреваемый лично и через других участников направлял людей к обменникам для получения наличных денег или конвертации его в криптовалюту.

Общую сумму взяток правоохранители оценивают примерно в миллиард гривен.

САП настаивала на более жесткой мере пресечения и просила суд установить залог в 100 миллионов гривен.

В то же время сторона защиты просила применить более мягкую меру пресечения или установить залог в 2 миллиона гривен.

Организатором преступной организации следствие считает бывшего чиновника Офиса генпрокурора Сергея Крапива, якобы ставившего задачу Тимошенко.

Специалисты НАБУ рассчитали сумму неправомерной выгоды после анализа движения средств через обменные пункты и криптооперации.