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ВАКС арестовал топчиновника Офиса генпрокурора по делу "крышевания" колл-центров

20:20 22.10.2026 Чт
2 мин
aimg Сергей Козачук
Иллюстративное фото: суд арестовал топчиновника Офиса генпрокурора (Коллаж РБК-Украина)

По делу о "крышевании" кол-центов ВАКС избрал меру пресечения бывшему главе департамента Офиса генпрокурора Ивану Тимошенко в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 8 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ и "Суспильне".

Бывшего чиновника подозревают в участии в преступной организации и извлечении неправомерной выгоды.

По данным следствия, он использовал свои полномочия для организации схемы по требованию денег у колл-центров.

Как отметил в комментарии "Суспильному" прокурор САП Дмитрий Емец, подозреваемый лично и через других участников направлял людей к обменникам для получения наличных денег или конвертации его в криптовалюту.

Общую сумму взяток правоохранители оценивают примерно в миллиард гривен.

САП настаивала на более жесткой мере пресечения и просила суд установить залог в 100 миллионов гривен.

В то же время сторона защиты просила применить более мягкую меру пресечения или установить залог в 2 миллиона гривен.

Организатором преступной организации следствие считает бывшего чиновника Офиса генпрокурора Сергея Крапива, якобы ставившего задачу Тимошенко.

Специалисты НАБУ рассчитали сумму неправомерной выгоды после анализа движения средств через обменные пункты и криптооперации.

Напомним, что в рамках спецоперации "Карфаген" НАБУ сообщило о подозрении бывшему главе департамента Офиса генерального прокурора.

По данным правоохранителей, экс-чиновник отвечал за связь с нелегальными колл-центрами и получал от них денежное вознаграждение.

Кроме того, в Офисе генерального прокурора продолжается служебное расследование по выезду бывшего главы ведомства Руслана Кравченко за границу.

В рамках внутренних проверок и мероприятий, связанных с операцией "Карфаген", в ведомстве уже ликвидировали ряд должностей и уволили 8 работников прокуратуры.

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