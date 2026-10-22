ВАКС заарештував топчиновника Офісу генпрокурора у справі "кришування" кол-центрів

Колишнього посадовця підозрюють в участі у злочинній організації та одержанні неправомірної вигоди.

За даними слідства, він використовував свої повноваження для організації схеми з вимагання грошей у кол-центрів.

Як зазначив у коментарі "Суспільному" прокурор САП Дмитро Ємець, підозрюваний особисто та через інших учасників скеровував людей до обмінників для отримання готівки або конвертації її у криптовалюту.

Загальну суму хабарів правоохоронці оцінюють приблизно у мільярд гривень.

САП наполягала на жорсткішому запобіжному заході та просила суд встановити заставу у 100 мільйонів гривень.

Водночас сторона захисту просила застосувати м'якший запобіжний захід або встановити заставу у 2 мільйони гривень.

Організатором злочинної організації слідство вважає колишнього посадовця Офісу генпрокурора Сергія Кропиву, який нібито ставив завдання Тимошенку.

Фахівці НАБУ розрахували суму неправомірної вигоди після аналізу руху коштів через обмінні пункти та криптооперації.