Операция "Карфаген": НАБУ вручило новое подозрение бывшему топ-чиновнику Генпрокуратуры

Иллюстративное фото: НАБУ сообщило о подозрении экскерующему из ОГП (Коллаж РБК-Украина)

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НАБУ сообщило о подозрении бывшему главе департамента Офиса генпрокурора в рамках спецоперации "Карфаген". Он отвечал за связь с нелегальными колл-центрами и получал от них деньги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ.

Бывшее должностное лицо играло одну из ключевых ролей в функционировании преступной организации. Он непосредственно общался с представителями нелегальных мошеннических колл-центров и обеспечивал систематическое получение средств. В его обязанности также входило обеспечение общей безопасности и конспирации членов преступной организации и вовлечение в противоправную деятельность новых лиц. Общая сумма документированной неправомерной выгоды превышает 1 млрд грн. Следственные действия продолжаются, правоохранители устанавливают других причастных лиц. "Карфаген" - это масштабная спецоперация по ликвидации преступной организации, которая "крышевала" сеть нелегальных колл-центров по всей территории Украины. Ее лидером оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса Генерального прокурора. За ежемесячную плату участники группировки гарантировали владельцам колл-центров защиту от уголовного преследования и блокировки расследований. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 255 и ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.