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Операция "Карфаген": НАБУ вручило новое подозрение бывшему топ-чиновнику Генпрокуратуры

16:20 22.10.2026 Чт
2 мин
aimg Сергей Козачук
Операция "Карфаген": НАБУ вручило новое подозрение бывшему топ-чиновнику Генпрокуратуры Иллюстративное фото: НАБУ сообщило о подозрении экскерующему из ОГП (Коллаж РБК-Украина)
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НАБУ сообщило о подозрении бывшему главе департамента Офиса генпрокурора в рамках спецоперации "Карфаген". Он отвечал за связь с нелегальными колл-центрами и получал от них деньги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ.

Бывшее должностное лицо играло одну из ключевых ролей в функционировании преступной организации.

Он непосредственно общался с представителями нелегальных мошеннических колл-центров и обеспечивал систематическое получение средств.

В его обязанности также входило обеспечение общей безопасности и конспирации членов преступной организации и вовлечение в противоправную деятельность новых лиц.

Общая сумма документированной неправомерной выгоды превышает 1 млрд грн.

Следственные действия продолжаются, правоохранители устанавливают других причастных лиц.

"Карфаген" - это масштабная спецоперация по ликвидации преступной организации, которая "крышевала" сеть нелегальных колл-центров по всей территории Украины.

Ее лидером оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса Генерального прокурора.

За ежемесячную плату участники группировки гарантировали владельцам колл-центров защиту от уголовного преследования и блокировки расследований.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 255 и ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в рамках спецоперации "Карфаген" фигурантом дела также Сергей Куцый - водитель прокурора Офиса генпрокурора Сергея Крапивы. Он вышел из под стражи под залог в размере 3 млн грн.

Кроме того, в Офисе генерального прокурора провели служебное расследование по выезду за границу бывшего генпрокурора Руслана Кравченко.

В рамках чисток в системе был ликвидирован ряд должностей, а также массово уволены работники прокуратуры, среди которых 8 человек, упомянутых в материалах операции "Карфаген".

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