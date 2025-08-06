ВАКС отправил за решетку экс-главу Государственной судебной администрации: детали дела

Как отмечается, 6 августа коллегия судей ВАКС объявила обвинительный приговор экс-главе Государственной судебной администрации. По данным источников РБК-Украина, речь идет об Алексее Сальникове.

Приговором суда его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием).

Сальникову назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на три года.

Суд оставил в силе примененную ранее меру пресечения, а именно залог в размере 575 320 гривен, и до вступления приговора в законную силу возложил на фигуранта такие процессуальные обязанности:

не отлучаться без разрешения суда за пределы Киева и Киевской области;

сдать уполномоченному органу государственной власти паспорта гражданина Украины для выезда за границу и/или другой документ, который дает право выезда за границу.

Приговор ВАКС может быть обжалован в течение 30 дней со дня его провозглашения.