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Глава Государственной судебной администрации получил подозрение в коррупции

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Киев, Среда 26 июля 2023 18:23
Глава Государственной судебной администрации получил подозрение в коррупции Фото: Алексей Сальников, глава Государственной судебной администрации (facebook.com/CourtGovUa)
Автор: Дмитрий Левицкий

Глава Государственной судебной администрации Украины Алексей Сальников получил подозрение от Национального антикоррупционного бюро Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Как рассказали в САП, Сальникова подозревают в подстрекательстве к предоставлению взятки судьям Верховного суда за вынесение решения в пользу коммерческой компании. Также ему инкриминируют завладение чужим имуществом путем обмана.

"В рамках досудебного расследования установлено, что в марте 2023 года глава ГСА получил от физического лица 7,5 тысячи долларов. Часть этих средств он должен был оставить себе, а 5 тысяч долларов якобы передать судьям за вынесение решения в интересах коммерческого предприятия", - говорится в уведомлении САП.

После этого, как отметили в прокуратуре, Сальников уверял "физическое лицо" в том, что его вопрос решается, а задержку объяснял "объективными причинами".

"После разоблачения бывшего главы Верховного суда, должностное лицо продолжало убеждать, что оговоренное решение будет принято и по этому поводу он планирует пообщаться с главой одного из кассационных судов. В то же время намерения общаться у него не было, средства передавать кому-либо для решения этого вопроса не собиралось, как и не собирался возвращать полученные средства лицу", - добавили в САП.

На сегодня в суд направлено ходатайство об избрании главе ГСА меры пресечения.

Напомним, 24 июля стало известно, что правоохранители пришли с обысками в Сальников. Было известно, что обыски связаны с делом о коррупции, но об объявлении подозрения главе ГСА не сообщалось.

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