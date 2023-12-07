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Главу Государственной судебной администрации Украины уволили с должности

Украина, Четверг 07 декабря 2023 17:10
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Главу Государственной судебной администрации Украины уволили с должности Архивное фото: Алексей Сальников (facebook com CourtGovUa)
Автор: Дмитрий Браславский

Главу Государственной судебной администрации Украины Алексея Сальникова сегодня, 7 декабря, решили привлечь к дисциплинарной ответственности в виде увольнения с должности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Высший совет правосудия.

Решение принято на основании соответствующего предложения Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы в системе правосудия с выводом о наличии в действиях главы ГСА Украины Сальникова А.А. дисциплинарного проступка.

Речь идет о нарушении присяги государственного служащего.

Что конкретно нарушил Сальников

Как указано в предложении, нарушение присяги государственного служащего заключалось в противоправных действиях по использованию статуса государственного служащего, занимающего должность государственной службы категории "А" в системе правосудия, в неправомерных частных интересах других лиц, что создает конфликт между частными и публичными интересами, противоречит возложенным на госслужащего служебным обязанностям.

Также это подрывает доверие к нему как к носителю власти и к должности председателя Государственной судебной администрации Украины и приводит к тяжелым последствиям в виде унижения авторитета ГСА Украины, как государственного.

"Высший совет правосудия считает обоснованным вывод Комиссии о наличии в действиях председателя ГСА Украины Сальникова А.А. состава указанного дисциплинарного проступка", - добавили в ВСП.

Что предшествовало

Напомним, Алексея Сальникова подозревают в подстрекательстве к предоставлению взятки судьям Верховного суда за вынесение решения в пользу коммерческой компании. Также ему инкриминируют завладение чужим имуществом путём обмана.

Установлено, что в марте 2023 года глава ГСА получил от физического лица 7,5 тысячи долларов. Часть этих средств он должен был оставить себе, а 5 тысяч долларов передать судьям за вынесение решения в интересах коммерческого предприятия.

В июле сообщалось, что Высший антикоррупционный суд назначил главе Государственной судебной администрации Алексею Сальникову залог в размере 805 200 гривен.

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