ВАКС відправив за ґрати ексголову Державної судової адміністрації: деталі справи

Вищий антикорупційний суд ухвалив вирок колишньому голові Державної судової адміністрації Олексію Сальнікову. Його відправили у в'язницю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру в Facebook.
Як зазначається, 6 серпня колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок ексголові Державної судової адміністрації. За даними джерел РБК-Україна, йдеться про Олексія Сальнікова.
Вироком суду його визнали винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом).
Сальнікову призначено покарання у виді трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на три роки.
Суд залишив у силі застосований раніше запобіжний захід, а саме заставу в розмірі 575 320 гривень, та до набрання вироком законної сили поклав на фігуранта такі процесуальні обов'язки:
Вирок ВАКС може бути оскаржений протягом 30 днів із дня його проголошення.
Нагадаємо, у липні 2023 року правоохоронці викрили очільника Державної судової адміністрації на підбурюванні до надання хабаря суддям Верховного Суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства.
Пізніше справу Олексія Сальнікова перекваліфікували.
У грудні того ж року Вища рада звільнила Олексія Сальнікова з займаної посади.