ua en ru
Ср, 01 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

ВАКС отказал адвокатам Иванющенко в отводе следственного судьи

Украина, Среда 01 октября 2025 14:47
UA EN RU
ВАКС отказал адвокатам Иванющенко в отводе следственного судьи Фото: ВАКС отказал адвокатам Иванющенко в отводе следственного судьи (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Высший антикоррупционный суд отказал защитникам по делу Юрия Иванющенко в ходатайстве об отводе следственного судьи.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина из зала заседаний ВАКС, где 1 октября проходило слушание по ходатайству адвокатов.

Заявление об отводе следственного судьи Андрея Бицюка подали защитники Ангелина Ошедшая, Светлана Сикорина и Лариса Агеева. Сторона обвинения в лице прокуроров САП не явилась на заседание, предоставив ходатайство о рассмотрении дела без них.

По их информации, Бицюк может иметь свое субъективное отношение к аспектам дела во время его рассмотрения, поэтому существует угроза конфликта интересов.

"Адвокатами были приведены обстоятельства, которые были основаниями для отвода относительно профессиональных связей, относительно личностных связей в аспекте представления женой судьи Бицюка, которая в то время рассматривала дела.Так же сотрудничество с секретарем, который сейчас является помощником Бицюка - все эти основания уже давно по судебной практике как ЕСПЧ, как Большой Палаты Верховного суда, в том числе Кассационной палаты Уголовного суда, являются основаниями для отвода судьи от рассмотрения дела для обеспечения беспристрастного и объективного рассмотрения", - заявила одна из защитниц по делу.

Судья Алексей Кравчук выслушал сторону защиты, взял небольшой перерыв, после чего заявил, что суд отказывает адвокатам в отводе судьи. Пока неизвестно, почему именно суд принял такое решение - резолютивная часть и объяснения по отказу появится 6 октября.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск экс-нардепа Юрия Иванющенко, подозреваемого в легализации 18 га государственной земли на более 160 млн грн.

Читайте РБК-Украина в Google News
Суд Иванющенко
Новости
В Одессе проведут масштабную проверку после ливня, который привел к гибели людей
В Одессе проведут масштабную проверку после ливня, который привел к гибели людей
Аналитика
"Завидую тем, кто думает, что скоро конец войны": истории защитников от АТО и до сегодняшнего дня
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина "Завидую тем, кто думает, что скоро конец войны": истории защитников от АТО и до сегодняшнего дня