НАБУ объявило в розыск соратника Януковича из-за масштабных махинаций с землей

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск экс-нардепа от "Партии регионов" Юрия Иванющенко, которого подозревают в легализации 18 гектаров государственной земли на более 160 миллионов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост НАБУ в Telegram.

Сообщается, что весной 2021 года во время корпоративного конфликта между экс-нардепом и застройщицей за контроль над рынком "Столичный" в пригороде Киева у последней возник умысел по выводу активов рынка на подконтрольных лиц.

"Для этого служащие Госгеокадастра изменили целевое назначение земли рынка, часть которой разделили на девять участков по два гектара и передали в собственность заранее определенных лиц, а затем продали трем связанным с застройщицей обществам", - говорится в сообщении.

Впоследствии, по данным расследования, стороны пришли к согласию и подписали так называемую "понятийку" по совместному использованию земли рынка.

Уже в сентябре 2021 года доверенное лицо Иванющенко вошло в состав бенефициаров обществ-владельцев земельных участков.

Дальнейшее распоряжение земельным массивом было остановлено арестом, наложенным по ходатайству прокуроров САП.