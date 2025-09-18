НАБУ объявило в розыск соратника Януковича из-за масштабных махинаций с землей
Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск экс-нардепа от "Партии регионов" Юрия Иванющенко, которого подозревают в легализации 18 гектаров государственной земли на более 160 миллионов гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост НАБУ в Telegram.
Сообщается, что весной 2021 года во время корпоративного конфликта между экс-нардепом и застройщицей за контроль над рынком "Столичный" в пригороде Киева у последней возник умысел по выводу активов рынка на подконтрольных лиц.
"Для этого служащие Госгеокадастра изменили целевое назначение земли рынка, часть которой разделили на девять участков по два гектара и передали в собственность заранее определенных лиц, а затем продали трем связанным с застройщицей обществам", - говорится в сообщении.
Впоследствии, по данным расследования, стороны пришли к согласию и подписали так называемую "понятийку" по совместному использованию земли рынка.
Уже в сентябре 2021 года доверенное лицо Иванющенко вошло в состав бенефициаров обществ-владельцев земельных участков.
Дальнейшее распоряжение земельным массивом было остановлено арестом, наложенным по ходатайству прокуроров САП.
Дело Иванющенко
Напомним, в июле 2019 года Юрия Иванющенко вернули в базу разыскиваемых лиц Министерства внутренних дел.
3 июля того же года в МВД сообщили, что Иванющенко больше не в розыске. Причина - закрытие уголовного производства.
Как известно, Верховный суд закрыл все уголовные производства в отношении Юрия Иванющенко в марте 2017 года.
В ноябре 2017 года Европейский суд общей юрисдикции принял решение об отмене санкций в отношении бывшего народного депутата Украины Юрия Иванющенко.
Отметим, что Иванющенко инкриминировали ч. 5 ст. 191, (присвоение или растрата чужого имущества в особо крупных размерах или организованной группой), ч. 3 ст. 368-2 (незаконное обогащение), ч. 3 ст. 189 (вымогательство), ч. 3 ст. 358 (подделка документов) УК Украины.