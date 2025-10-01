ВАКС відмовив адвокатам Іванющенка у відводі слідчого судді

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з зали засідань ВАКС, де 1 жовтня проходило слухання щодо клопотання адвокатів.

Заяву щодо відводу слідчого судді Андрія Біцюка подали захисники Ангеліна Ошедшая, Світлана Сікоріна і Лариса Агєєва. Сторона обвинувачення в особі прокурорів САП не з'явилася на засідання, надавши клопотання про розгляд справи без них.

За їхньою інформацією, Біцюк може мати своє суб'єктивне ставлення до аспектів справи під час її розгляду, тому існує загроза конфлікту інтересів.

"Адвокатами були наведені обставини, які були підставами для відводу щодо професійних зв'язків, щодо особистісних зв'язків в аспекті представлення дружиною судді Біцюка, яка на той час розглядала справи.Так само співпраця з секретарем, який наразі є помічником Біцюка – всі ці підстави вже давно за судовою практикою як ЄСПЛ, як Великої Палати Верховного суду, в тому числі Касаційної палати Кримінального суду, є підставами для відводу судді від розгляду справи задля забезпечення неупередженого та об'єктивного розгляду", - заявила одна з захисниць по справі.

Суддя Олексій Кравчук вислухав сторону захисту, взяв невелику перерву, після чого заявив, що суд відмовляє адвокатам у відводі судді. Поки невідомо, чому саме суд прийняв таке рішення - резолютивна частина і пояснення щодо відмови з'явиться 6 жовтня.