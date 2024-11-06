ВАКС на этой неделе рассмотрит апелляцию по делу главы Хмельницкой МСЭК

Дело Крупы

Напомним, в начале октября правоохранители разоблачили на незаконном обогащении руководительницу Хмельницкой областной МСЭК Татьяну Крупу и ее сына. У них нашли почти 6 млн долларов разными валютами, брендовые драгоценности и украшения. Также семья Крупы владеет объектами недвижимости в Украине и за рубежом, а на валютных счетах семья "накопила" почти 2,3 млн долларов.

Во время обысков чиновница пыталась избавиться от части денег и выбросила в окно две сумки с полмиллиона долларов.

Суд избрал Татьяне Крупе меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти под залог в 500 млн гривен. Адвокаты Крупы подали апелляцию на меру пресечения.

Следует отметить, что по схеме Крупы почти 50 прокуроров Хмельницкой области оформили инвалидности. На фоне скандала главного прокурора Хмельницкой области уволили.

Также из-за коррупционных скандалов ушел в отставку генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

В Украине было принято решение ликвидировать МСЭК и реформировать саму систему.

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