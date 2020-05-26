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ВАКС продовжив запобіжний захід Гримчаку

Новини » Суспільство     26.05.2020 - 16:45
ВАКС продовжив запобіжний захід Гримчаку
Фото: Юрій Гримчак (УНІАН)

Гримчак пробуде під нічним домашнім арештом до 25 липня

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжив запобіжний захід колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку. Він повинен перебувати під нічним домашнім арештом до 25 липня.

Про те повідомили в прес-службі ВАКС.

Відповідне рішення колегія суддів ВАКС прийняла під час підготовчого засідання у справі сьогодні, 26 травня.

"Під час судового засідання колегія суддів задовольнила клопотання прокурора САП і продовжила підозрюваному ексзаступнику міністра запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з забороною залишати житло в нічний час з 22:00 до 6:00 ранку ще на 60 діб - до 25 липня 2020 включно", - йдеться в повідомленні.

Також суд продовжив на два місяці термін запобіжного заходу для спільника Гримчака, змінивши при цьому цілодобовий домашній арешт, на нічний.

Розгляду даної справи по суті заплановано на 1 червня.

Нагадаємо, Гримчака та його помічника затримали в серпні 2019 року за підозрою у вимаганні 1,1 млн доларів.

минулого тижня правоохоронці направили до суду обвинувальний акт у справі Гримчака.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України мера пресеченияЮрій ГримчакСуд
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