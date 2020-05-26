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ВАКС продлил меру пресечения Грымчаку

Новости » Общество     26.05.2020 - 16:45
ВАКС продлил меру пресечения Грымчаку
Фото: Юрий Грымчак (УНИАН)

Грымчак пробудет под ночным домашним арестом до 25 июля

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продлил меру пресечения бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку. Он должен находиться под ночным домашним арестом до 25 июля.

Об том сообщили в пресс-службе ВАКС.

Соответствующее решение коллегия судей ВАКС приняла во время подготовительного заседания по делу сегодня, 26 мая.

"Во время судебного заседания коллегия судей удовлетворила ходатайство прокурора САП и продолжила подозреваемому ексзаступнику министра меру пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать жилье в ночное время с 22:00 до 6:00 утра еще на 60 суток - до 25 июля 2020 включительно", - говорится в сообщении.

Также суд продлил на два месяца срок меры пресечения для сообщника Грымчака, изменив при этом круглосуточный домашний арест, на ночной.

Рассмотрения данного дела по существу запланировано на 1 июня.

Напомним, Грымчака и его помощника задержали в августе 2019 года по подозрению в вымогательстве 1,1 млн долларов.

На прошлой неделе правоохранители направили в суд обвинительный акт по делу Грымчака.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины мера пресеченияЮрий ГрымчакСуд
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