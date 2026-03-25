ВАКС получил нового руководителя: что о нем известно

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал нового руководителя. Пост главы суда занял Игорь Строгий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВАКС в Facebook.
"Решением собрания судей Высшего антикоррупционного суда от 25 марта 2026 года новым председателем суда избран Игорь Леонидович Строгий", - отметили в ВАКС.
При этом заместителем Строгого был избран Дмитрий Михайленко.
Согласно законодательству, главу ВАКС избирают путем тайного голосования среди судей этого суда. Срок полномочий в этой должности составляет три года без права быть избранным на два срока подряд.
Информации об Игоре Строгом в открытом доступе немного. Известно, что он работает судьей ВАКС с момента запуска суда в 2019 году. До этого он занимал должность судьи Шаргородского районного суда Винницкой области, а также имел опыт работы юрисконсультом.
Как судья антикоррупционного суда он участвовал в рассмотрении дел, связанных с высокопоставленными чиновниками и бывшими народными депутатами.
В частности, он был судьей в делах олигарха Игоря Коломойского, экс-главы Верховного суда Всеволода Князева и народной депутатки Людмилы Марченко.
