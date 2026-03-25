Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

ВАКС получил нового руководителя: что о нем известно

23:19 25.03.2026 Ср
2 мин
Новый глава ВАКС будет занимать эту должность 3 года
aimg Иван Носальский
Фото: Игорь Строгий, глава ВАКС (facebook.com/HACCUkraine)

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал нового руководителя. Пост главы суда занял Игорь Строгий.

Детали назначения

"Решением собрания судей Высшего антикоррупционного суда от 25 марта 2026 года новым председателем суда избран Игорь Леонидович Строгий", - отметили в ВАКС.

При этом заместителем Строгого был избран Дмитрий Михайленко.

Согласно законодательству, главу ВАКС избирают путем тайного голосования среди судей этого суда. Срок полномочий в этой должности составляет три года без права быть избранным на два срока подряд.

Игорь Строгий

Информации об Игоре Строгом в открытом доступе немного. Известно, что он работает судьей ВАКС с момента запуска суда в 2019 году. До этого он занимал должность судьи Шаргородского районного суда Винницкой области, а также имел опыт работы юрисконсультом.

Как судья антикоррупционного суда он участвовал в рассмотрении дел, связанных с высокопоставленными чиновниками и бывшими народными депутатами.

В частности, он был судьей в делах олигарха Игоря Коломойского, экс-главы Верховного суда Всеволода Князева и народной депутатки Людмилы Марченко.

