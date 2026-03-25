ВАКС отримав нового керівника: що про нього відомо

"Рішенням зборів суддів Вищого антикорупційного суду від 25 березня 2026 року новим головою суду обрано Ігоря Леонідовича Строгого", - зазначили у ВАКС.

При цьому заступником Строгого було обрано Дмитра Михайленка.

Згідно із законодавством, голову ВАКС обирають шляхом таємного голосування серед суддів цього суду. Термін повноважень на цій посаді становить три роки без права бути обраним на два терміни поспіль.

Ігор Строгий

Інформації про Ігоря Строгого у відкритому доступі небагато. Відомо, що він працює суддею ВАКС з моменту запуску суду 2019 року. До цього він обіймав посаду судді Шаргородського районного суду Вінницької області, а також мав досвід роботи юрисконсультом.

Як суддя антикорупційного суду він брав участь у розгляді справ, пов'язаних із високопосадовцями та колишніми народними депутатами.

Зокрема, він був суддею у справах олігарха Ігоря Коломойського, ексголови Верховного суду Всеволода Князєва та народної депутатки Людмили Марченко.