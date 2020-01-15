ВАКС залишив під вартою Гримчака

Фото: Юрій Гримчак (mtot.gov.ua)

Суд відхилив апеляцію захисту на продовження арешту Гримчака до 14 лютого

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) залишила під вартою колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака. Про це повідомляє прес-служба ВАКС.

Повідомляється, що 15 січня апеляційна палата відхилила скаргу сторони захисту Гримчака на рішення про продовження арешту від 24 грудня 2019.

"За результатами судового розгляду колегія судді постановили залишити апеляційну скаргу захисника без задоволення. Дане рішення приймало законної сили з моменту його проголошення і оскарженню не підлягає", - повідомили в ВАКС.

Нагадаємо, 24 грудня ВАКС продовжив утримання під вартою для колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака. Йому був продовжено арешт до 14 лютого 2020 включно.

Раніше РБК-Україна писало, що слідство мотивувало необхідність утримання Гримчака під вартою тим, що йому нібито пропонували зайняти посаду "міністра" в так званої "Донецької народній республіці". Захист вважає ці побоювання безпідставними, так як він знаходиться в санкционных списках Російської Федерації.