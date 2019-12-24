ВАКС продовжив утримання під вартою для Гримчака

Фото: Юрій Гримчак (mtot.gov.ua)

Гримчак залишиться під арештом до середини лютого

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжив тримання під вартою для колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ВАКС.

Повідомляється, що ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ про продовження запобіжного заходу для Гримчака.

"Підозрюваному продовжено термін утримання під вартою на 53 днів (до 14 лютого 2020 включно) з альтернативою внесення застави в сумі 1999761 грн", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Гримчаку втричі знизили суму застави. За даними слідства, колишній чиновник за хабар обіцяв забезпечити вплив на суддів Верховного суду України за винесення рішення на користь третіх осіб.

Зазначимо, слідство мотивує необхідність утримання Гримчака під вартою тим, що йому нібито пропонували зайняти посаду "міністра" в так званій "Донецькій народній республіці". Захист вважає ці побоювання безпідставними, так як він знаходиться в санкційних списках Російської Федерації.