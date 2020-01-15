ВАКС оставил под стражей Грымчака

Фото: Юрий Грымчак (mtot.gov.ua)

Суд отклонил апелляцию защиты на продление ареста Грымчака до 14 февраля

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) оставила под стражей бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Сообщается, что 15 января апелляционная палата отклонила жалобу стороны защиты Грымчака на решение о продление ареста от 24 декабря 2019.

"По результатам судебного рассмотрения коллегия судьи постановили оставить апелляционную жалобу защитника без удовлетворения. Данное решение принимало законную силу с момента его провозглашения и обжалованию не подлежит", - сообщили в ВАКС.

Напомним, 24 декабря ВАКС продлил содержание под стражей для бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака. Ему был продлен арест до 14 февраля 2020 включительно.

Ранее РБК-Украина писало, что следствие мотивировало необходимость содержания Грымчака под стражей тем, что ему якобы предлагали занять пост "министра" в так называемой "Донецкой народной республике". Защита считает эти опасения необоснованными, так как он находится в санкционных списках Российской Федерации.