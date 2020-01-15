ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ВАКС оставил под стражей Грымчака

Новости » Общество     15.01.2020 - 19:03
ВАКС оставил под стражей Грымчака
Фото: Юрий Грымчак (mtot.gov.ua)

Суд отклонил апелляцию защиты на продление ареста Грымчака до 14 февраля

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) оставила под стражей бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Сообщается, что 15 января апелляционная палата отклонила жалобу стороны защиты Грымчака на решение о продление ареста от 24 декабря 2019.

"По результатам судебного рассмотрения коллегия судьи постановили оставить апелляционную жалобу защитника без удовлетворения. Данное решение принимало законную силу с момента его провозглашения и обжалованию не подлежит", - сообщили в ВАКС.

Напомним, 24 декабря ВАКС продлил содержание под стражей для бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака. Ему был продлен арест до 14 февраля 2020 включительно.

Ранее РБК-Украина писало, что следствие мотивировало необходимость содержания Грымчака под стражей тем, что ему якобы предлагали занять пост "министра" в так называемой "Донецкой народной республике". Защита считает эти опасения необоснованными, так как он находится в санкционных списках Российской Федерации.

В суд направлен обвинительный акт в отношении командира севастопольского "Беркута" Суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Амины Окуевой
Новости Украины антикоррупционный судЮрий ГрымчакСуд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь