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Гримчак отримав пропозицію зайняти посаду "міністра в ДНР", - НАБУ

Новини » Політика     29.11.2019 - 12:38
Гримчак отримав пропозицію зайняти посаду "міністра в ДНР", - НАБУ
Фото: Юрій Гримчак (УНІАН)

Захист вважає ці побоювання безпідставними, так як Гримчак знаходиться в санкційних списках РФ

Національне антикорупційне бюро заявляє, що колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак отримав пропозицію зайняти посаду "міністра в ДНР". Про це йдеться в матеріалах суду.

Зазначено, що 21 листопада Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула скарги на продовження арешту Гримчака до 11 січня 2020 року. Для виходу з СІЗО підозрюваному необхідно внести майже 6 млн гривень застави.

В матеріалах клопотання зазначається, що справу з 25 жовтня розслідує НАБУ замість Чернігівського управління СБУ. Детективи бюро, як зазначено в рішенні суду, наполягають на утримання під вартою екс-міністра в зв'язку з ризиком його втечі і ігнорування повісток на допити.

"У клопотанні детектива зазначений ризик також обґрунтовується серед іншого, можливістю (Гримчака) вибути на територію РФ або тимчасово окуповану територію України, оскільки зі слів останнього ,той отримав пропозицію посади міністра в ній", - сказано в матеріалах суду.

Захист вважає ці побоювання безпідставними, так як Гримчак знаходиться в санкційних списках РФ, а значить в'їзд в Росію або в підконтрольну їй "ДНР" неможливі.

Тим не менш, Вищий антикорупційний суд прийняв критично оцінив заперечення адвокатів і визнав законним продовження арешту Гримчака.

Нагадаємо, ГПУ звинуватила Гримчака у тому, що він і його помічник за хабар обіцяли забезпечити вплив на суддів Верховного суду України за винесення рішення на користь зацікавленої особи.

Як писало РБК-Україна раніше, 14 серпня детективи НАБУ разом з Управлінням спецрозслідувань Генпрокуратури і СБУ затримали Гримчака та його помічника за підозрою у вимаганні 1,1 млн доларів. Їх затримали на "гарячому" - при отриманні частини суми в розмірі 480 тисяч доларів.

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Новини України ДНРЮрій Гримчак
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