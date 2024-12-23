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ВАКС избрал меру пресечения экс-главе Хозяйственного суда Львовской области

Иллюстративное фото: ВАКС избрал меру пресечения экс-главе Хозяйственного суда Львовской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему главе Хозяйственного суда Львовской области в виде ареста. Его подозревают во взяточничестве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру в Telegram.

"Суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил к указанному экс-главе суда меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 12 млн грн залога", - сказано в сообщении. 

В ВАКС отмечают, что срок действия меры пресечения - до 20 февраля 2025 года включительно. 

Схема в Хозяйственном суде Львовской области

Напомним, ранее стало известно, что судью Хозяйственного суда Львовской области и бывшего главу этого суда поймали на взяточничестве.

Как выяснили правоохранители, они требовали от представителя частной компании 1 млн долларов. Взамен фигуранты обещали “принятие нужных решений” по судебным делам, которые находились в производстве одного из апелляционных хозяйственных судов.

По данным правоохранителей, судьям передали первую часть взятки в размере 75 тысяч долларов.

Источники РБК-Украина сообщили, что судья Хозяйственного суда Львовской области Василий Артимович, который является подозреваемым по этому делу, был арестован 13 декабря.

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Львовская областьСудМера пресечения