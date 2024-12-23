ВАКС избрал меру пресечения экс-главе Хозяйственного суда Львовской области

Схема в Хозяйственном суде Львовской области

Напомним, ранее стало известно, что судью Хозяйственного суда Львовской области и бывшего главу этого суда поймали на взяточничестве.

Как выяснили правоохранители, они требовали от представителя частной компании 1 млн долларов. Взамен фигуранты обещали “принятие нужных решений” по судебным делам, которые находились в производстве одного из апелляционных хозяйственных судов.

По данным правоохранителей, судьям передали первую часть взятки в размере 75 тысяч долларов.

Источники РБК-Украина сообщили, что судья Хозяйственного суда Львовской области Василий Артимович, который является подозреваемым по этому делу, был арестован 13 декабря.

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