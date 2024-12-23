ВАКС обрав запобіжний захід ексголові Господарського суду Львівської області

Схема в Господарському суді Львівської області

Нагадаємо, раніше стало відомо, що суддю Господарського суду Львівської області та колишнього голову цього суду спіймали на хабарництві.

Як з'ясували правоохоронці, вони вимагали від представника приватної компанії 1 млн доларів. Натомість фігуранти обіцяли "ухвалення потрібних рішень" у судових справах, які перебували у провадженні одного з апеляційних господарських судів.

За даними правоохоронців, суддям передали першу частину хабара в розмірі 75 тисяч доларів.

Джерела РБК-Україна повідомили, що суддю Господарського суду Львівської області Василя Артимовича, який є підозрюваним у цій справі, було заарештовано 13 грудня.

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