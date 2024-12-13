ВАКС арестовал львовского судью по делу о взятке на миллион гривен

Высший антикоррупционный суд Украины арестовал судью хозяйственного суда одной из областей Украины. Его подозревают в вымогательстве взятки от представителя частной компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру .

По данным источника РБК-Украина, речь идет о судье хозяйственного суда Львовской области Василии Артимовиче. Он возглавлял Хозяйственный суд Львовской области до 12 декабря, когда уволился по собственному желанию.

Как установило следствие, Артимович требовал взятку вместе с другим бывшим главой этого же суда.

Сегодня, 13 декабря, ВАКС удовлетворил ходатайство детективов НАБУ и арестовал Артимовича до 10 февраля 2025 года включительно с альтернативой внесения 20 млн гривен залога.

Суд постановил взять подозреваемого под стражу в зале суда.

Детективы НАБУ установили, что фигуранты за взятку обещали обеспечить принятие нужных решений по судебным делам, которые находились в производстве одного из апелляционных хозяйственных судов.

НАБУ и САП задокументировано передачу части неправомерной выгоды в размере 75 тысяч долларов.