ВАКС арестовал львовского судью по делу о взятке на миллион гривен
Высший антикоррупционный суд Украины арестовал судью хозяйственного суда одной из областей Украины. Его подозревают в вымогательстве взятки от представителя частной компании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
По данным источника РБК-Украина, речь идет о судье хозяйственного суда Львовской области Василии Артимовиче. Он возглавлял Хозяйственный суд Львовской области до 12 декабря, когда уволился по собственному желанию.
Как установило следствие, Артимович требовал взятку вместе с другим бывшим главой этого же суда.
Сегодня, 13 декабря, ВАКС удовлетворил ходатайство детективов НАБУ и арестовал Артимовича до 10 февраля 2025 года включительно с альтернативой внесения 20 млн гривен залога.
Суд постановил взять подозреваемого под стражу в зале суда.
Детективы НАБУ установили, что фигуранты за взятку обещали обеспечить принятие нужных решений по судебным делам, которые находились в производстве одного из апелляционных хозяйственных судов.
НАБУ и САП задокументировано передачу части неправомерной выгоды в размере 75 тысяч долларов.
Дела о коррупции в судах
Напомним, что только вчера Всеволода Князева окончательно уволили с должности судьи Верховного суда. Ранее его задержали на взятке в размере 2,7 млн долларов.
Заметим, что правоохранители задержали Князева еще 15 мая 2023 года.
К тому же в начале месяца украинские правоохранители задержали бывшего заместителя председателя Высшего хозяйственного суда. Он подозревается во взяточничестве и участии в преступной организации.
В ГБР не называют имени задержанного, но, по информации источника РБК-Украина, речь идет о бывшем заместителе председателя Высшего хозяйственного суда Украины Артуре Емельянове.
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