ua en ru
Пт, 13 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

ВАКС арестовал львовского судью по делу о взятке на миллион гривен

Украина, Пятница 13 декабря 2024 21:32
UA EN RU
ВАКС арестовал львовского судью по делу о взятке на миллион гривен Фото: ВАКС применил меру пресечения к судье хозяйственного суда (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая, Дмитрий Левицкий

Высший антикоррупционный суд Украины арестовал судью хозяйственного суда одной из областей Украины. Его подозревают в вымогательстве взятки от представителя частной компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

По данным источника РБК-Украина, речь идет о судье хозяйственного суда Львовской области Василии Артимовиче. Он возглавлял Хозяйственный суд Львовской области до 12 декабря, когда уволился по собственному желанию.

Как установило следствие, Артимович требовал взятку вместе с другим бывшим главой этого же суда.

Сегодня, 13 декабря, ВАКС удовлетворил ходатайство детективов НАБУ и арестовал Артимовича до 10 февраля 2025 года включительно с альтернативой внесения 20 млн гривен залога.

Суд постановил взять подозреваемого под стражу в зале суда.

Детективы НАБУ установили, что фигуранты за взятку обещали обеспечить принятие нужных решений по судебным делам, которые находились в производстве одного из апелляционных хозяйственных судов.

НАБУ и САП задокументировано передачу части неправомерной выгоды в размере 75 тысяч долларов.

Дела о коррупции в судах

Напомним, что только вчера Всеволода Князева окончательно уволили с должности судьи Верховного суда. Ранее его задержали на взятке в размере 2,7 млн долларов.

Заметим, что правоохранители задержали Князева еще 15 мая 2023 года.

К тому же в начале месяца украинские правоохранители задержали бывшего заместителя председателя Высшего хозяйственного суда. Он подозревается во взяточничестве и участии в преступной организации.

В ГБР не называют имени задержанного, но, по информации источника РБК-Украина, речь идет о бывшем заместителе председателя Высшего хозяйственного суда Украины Артуре Емельянове.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львов Суд
NEWS
Масштабный удар по энергетике и усиленные графики. Что известно о последствиях атаки по Украине
Масштабный удар по энергетике и усиленные графики. Что известно о последствиях атаки по Украине
DAILY
Людмила Черенько: Уровень бедности катастрофически растет, но люди не просят социальной помощи
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Людмила Черенько: Уровень бедности катастрофически растет, но люди не просят социальной помощи