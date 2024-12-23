ВАКС избрал меру пресечения экс-главе Хозяйственного суда Львовской области

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему главе Хозяйственного суда Львовской области в виде ареста. Его подозревают во взяточничестве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру в Telegram.

"Суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил к указанному экс-главе суда меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 12 млн грн залога", - сказано в сообщении. В ВАКС отмечают, что срок действия меры пресечения - до 20 февраля 2025 года включительно.