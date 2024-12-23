ВАКС обрав запобіжний захід ексголові Господарського суду Львівської області

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому голові Господарського суду Львівської області у вигляді арешту. Його підозрюють у хабарництві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру в Telegram.

"Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, і застосував до зазначеного ексголови суду запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 12 млн грн застави", - ідеться в повідомленні. У ВАКС зазначають, що строк дії запобіжного заходу - до 20 лютого 2025 року включно.