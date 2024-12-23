ВАКС обрав запобіжний захід ексголові Господарського суду Львівської області
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому голові Господарського суду Львівської області у вигляді арешту. Його підозрюють у хабарництві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру в Telegram.
"Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, і застосував до зазначеного ексголови суду запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 12 млн грн застави", - ідеться в повідомленні.
У ВАКС зазначають, що строк дії запобіжного заходу - до 20 лютого 2025 року включно.
Схема в Господарському суді Львівської області
Нагадаємо, раніше стало відомо, що суддю Господарського суду Львівської області та колишнього голову цього суду спіймали на хабарництві.
Як з'ясували правоохоронці, вони вимагали від представника приватної компанії 1 млн доларів. Натомість фігуранти обіцяли "ухвалення потрібних рішень" у судових справах, які перебували у провадженні одного з апеляційних господарських судів.
За даними правоохоронців, суддям передали першу частину хабара в розмірі 75 тисяч доларів.
Джерела РБК-Україна повідомили, що суддю Господарського суду Львівської області Василя Артимовича, який є підозрюваним у цій справі, було заарештовано 13 грудня.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.