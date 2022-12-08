ВАКС избрал меру пресечения экс-главе Нацбанка Шевченко

По данным САП, после того, как Шевченко задержат и доставят к месту проведения досудебного расследования, судья решит вопрос о применении этой меры пресечения.

Шевченко уже отреагировал на такое решение суда. Он заявил, что его не допустили к участию в судебном заседании в онлайн-формате.

"Получив полный текст сегодняшнего решения, я обязательно подам апелляцию", - добавил он.

Отметим, что Шевченко и еще четырех высокопоставленных чиновников "Укргазбанка" подозревают в схеме вывода 206 миллионов гривен из государственного банка.