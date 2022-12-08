UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ВАКС обрав запобіжний захід ексголові Нацбанку Шевченку

Фото: Кирило Шевченко, екс-глава НБУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді заочного арешту без права внесення застави для ексголови Нацбанку України Кирила Шевченка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціальну антикорупційну прокуратуру у Facebook.

За даними САП, після того, як Шевченка затримають та доставлять до місця проведення досудового розслідування, суддя вирішить питання щодо застосування цього запобіжного заходу.

Шевченко вже відреагував на таке рішення суду. Він заявив, що його не допустили до участі у судовому засіданні в онлайн-форматі.

"Отримавши повний текст сьогоднішнього рішення, я обов'язково подам апеляцію", - додав він.

Зазначимо, що Шевченка та ще чотирьох високопосадовців "Укргазбанку" підозрюють у схемі виведення 206 мільйонів гривень з державного банку.

Нагадаємо, Шевченко оголосив про свою відставку 4 жовтня через "проблеми зі здоров'ям".

Вже 6 жовтня в НАБУ та САП заявили про викриття групи посадових осіб, до якої входив Шевченко.

Пізніше НАБУ оголосило Шевченка у розшук. Як стало відомо, колишній голова Національного банку перебуває у Європі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк УкраїниНАБУСАПСуд