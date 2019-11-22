ВАКС назвав можливу дату суду у справі Садового

Фото: Андрій Садовий (РБК-Україна)

Суд у справі Садового може пройти наступного тижня

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) може провести засідання у справі Андрія Садового, львівського мера, у понеділок, 25 листопада. Про це РБК-Україна повідомили в ВАКС.

У суді зазначили, що бачили повідомлення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про те, що клопотання про обрання запобіжного заходу Садовому вже направили до ВАКС.

"Але станом на зараз (13:00, - ред.) у ВАКС досі не отримали ці клопотання. Можливо, вони ще оформляли. Навіть якщо ми сьогодні отримаємо, суд, ймовірно, відбудеться вже наступного тижня, можливо в понеділок", - повідомили в суді.

Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна повідомляли, що прокуратура не буде просити взяти Садового під варту. Передбачається, що обвинувачення наполягатиме на заставі у розмірі 50 млн гривень.

Вчора меру Львова вручили підозру. За даними слідства, Садовий міг зловживати повноваженнями при виділенні земельних ділянок для будівництва індустріального парку. Як заявляє САП, мер виділив землю, яка не перебувала у власності територіальної громади Львова.