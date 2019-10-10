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ВАКС наклав арешт на майно екс-нардепа Іщенко

Новини » Політика    10.10.2019 - 22:02
ВАКС наклав арешт на майно екс-нардепа Іщенко
Фото: Валерій Іващенко (wikipedia.org)

4 жовтня ВАКС обрав Валерія Іщенко запобіжний захід у вигляді домашнього арешту

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) наклав арешт на майно екс-нардепа України VIII скликання Валерія Іщенко. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ВАКС Facebook.

Як повідомляється, сьогодні, 10 жовтня, слідчий суддя ВАКС задовольнила клопотання детектива Національного антикорупційного бюро (НАБУ) про накладення арешту на майно екс-нардепа, якого підозрюють у схемах на "Укрзалізниці".

"зокрема, його підозрюють у заволодінні майном ДП "Укрзалізничпостач" та філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця" в особливо великих розмірах під час здійснення останнім держзакупівель", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що 4 жовтня ВАКС обрав Валерія Іщенко запобіжний захід у вигляді домашнього арешту терміном на два місяці.

Підозрюваному забороняється залишати житло з 22:00 до 6:00. Крім того, суддя поклала на підозрюваного додаткові обов'язки: не залишати населений пункт, у якому він зареєстрований/проживає без дозволу детектива, прокурора або суду.

Також колишній народний депутат повинен утримуватися від спілкування з людьми, які працювали або працюють з 2015 року у філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця", АТ "Укрзалізниця" та Державній адміністрації залізничного транспорту України.

Нагадаємо, 3 жовтня Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру екс-нардепу Валерію Іщенко. Його підозрюють у розкраданні 20 млн грн "Укрзалізниці".

Також РБК-Україна писало, що прем'єр-міністр України Олексій Гончарук звинуватив менеджмент "Укрзалізниці" в корупції. За його словами, залізнична дорога в поганому стані, а локомотиви майже кожен день горять.

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