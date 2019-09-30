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Гончарук звинуватив менеджмент "Укрзалізниці" в корупції

Новини » Політика    30.09.2019 - 14:32
Гончарук звинуватив менеджмент "Укрзалізниці" в корупції
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

За словами прем'єра, залізнична дорога у поганому стані, а локомотиви майже кожен день горять

Кабінет міністрів України надасть оцінку ситуації на "Укрзалізниці". Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, залізнична дорога у поганому стані, а локомотиви майже кожен день горять.

"Є певні питання до стану інфраструктури. Залізна дорога у вкрай поганому стані. Дуже зношена. У нас майже кожен день горить якийсь локомотив. Я не буду зараз описувати масштаби трагедії. Ми розбираємось детально, але стан її поганий насправді. Це в тому числі і через тотальну корупцію. Через те, що окреми групи впливу заробляють на тендерах. Окремі групи впливу в ручному режимі відправляють кудись локомотиви в своїх інтересах. Ми вивчаємо питання з якістю роботи цього менеджменту. Найближчим часом дамо оцінку", - заявив Гончарук.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що протягом наступних п'яти років економіка України може зрости на 40%. Він зазначив, що для цього необхідно залучити близько 50 млрд доларів інвестицій.

Крім того, голова уряду Олексій Гончарук заявив, що від легалізації грального бізнесу Україна може отримати понад 2 млрд гривень. Однак він зазначив, що сума буде залежати від того, який закон буде прийнятий Верховною радою.

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Новини України Олексій ГончарукУкрзалізницякоррупция
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