По справі розкрадання в "Укрзалізниці" підозрюють екс-нардепа

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Крім того, НАБУ підозрює екс-позаштатного радника глави Адміністрації президента

Колишнього народного депутата підозрюють у заволодінні 20 млн грн "Укрзалізниці". Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро.

Зазначимо, що за даними інших ЗМІ, підозру вручили екс-нардепу Валерію Іщенко.

Повідомляється, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили трьом особам про підозру у завданні 20 млн грн ДП "Укрзалізничпостач" (з грудня 2015 року - філія АТ "Укрзалізниця") та замаху на заволодіння ще 44 млн грн цього ж ДП. Мова йде про екс-народного депутата, його фінансового радника, екс-позаштатного радника глави Адміністрації президента в 2015-2016 роках.

За версією слідства, у 2015 році приватний підприємець звернувся до депутата з проханням у сприянні організації схеми постачання метизної продукції на "Укрзалізницю" за вдвічі завищеними цінами.

"Нардеп погодився сприяти у вчиненні злочину, зокрема порадами, фінансовими ресурсами та своїми діловими зв’язками. У цей же час його помічник також долучається до вчинення злочину, - виконує доручення нардепа щодо фінансів та консультує інших учасників схеми", - повідомили у прес-службі.

Нардеп також звернувся до екс-позаштатного радника глави Адміністрації президента, аби він здійснив вплив на службових осіб ДП "Укрзалізничпостач".

"В результаті, за домовленістю, службові особи "УЗ" допомогли заздалегідь визначеному ТОВ перемогти у конкурсних торгах, після чого уклали угоду на постачання метизної продукції за цінами, що на той момент майже вдвічі перевищували середньоринкові. Внаслідок цього, за версією слідства, "Укрзалізниці" було завдано майнової шкоди у розмірі понад 20 млн грн", - заявили в НАБУ.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук нещодавно звинуватив менеджмент "Укрзалізниці" в корупції.