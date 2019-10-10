ВАКС наложил арест на имущество экс-нардепа Ищенко

Фото: Валерий Иващенко (wikipedia.org)

4 октября ВАКС избрал Валерию Ищенко меру пресечения в виде домашнего ареста

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) наложил арест на имущество экс-нардепа Украины VIII созыва Валерия Ищенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВАКС в Facebook.

Как сообщается, сегодня, 10 октября, следственный судья ВАКС удовлетворила ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) о наложении ареста на имущество экс-нардепа, которого подозревают в схемах на "Укрзализныце".

"В частности, его подозревают в завладении имуществом ГП "Укрзализнычпостач" и филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" в особо крупных размерах во время осуществления последним госзакупок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 4 октября ВАКС избрал Валерию Ищенко меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

Подозреваемому запрещается покидать жилье с 22:00 до 6:00. Кроме того, судья возложила на подозреваемого дополнительные обязанности: не оставлять населенный пункт, в котором он зарегистрирован/проживает без разрешения детектива, прокурора или суда.

Также бывший народный депутат должен воздерживаться от общения с людьми, которые работали или работают с 2015 года в филиале "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця", АО "Укрзализныця" и Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины.

Напомним, 3 октября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении экс-нардепу Валерию Ищенко. Его подозревают в хищении 20 млн грн "Укрзализныци".

Также РБК-Украина писало, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук обвинил менеджмент "Укрзализныци" в коррупции. По его словам, железнодорожная дорога в плохом состоянии, а локомотивы почти каждый день горят.