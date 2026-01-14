ua en ru
Главная » Новости » Происшествия

ВАКС конфисковал три квартиры у экс-чиновника экологической инспекции

Украина, Среда 14 января 2026 18:17
ВАКС конфисковал три квартиры у экс-чиновника экологической инспекции Фото: ВАКС принял решение по незаконным активам экс-чиновника экологической инспекции (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Высший антикоррупционный суд признал необоснованными активы семьи бывшего начальника Государственной экологической инспекции Карпатского округа и взыскал их в доход государства.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственное бюро расследований.

По материалам ГБР, Высший антикоррупционный суд 12 января 2026 года признал активы семьи бывшего начальника ГЭИ Карпатского округа необоснованными и постановил их взыскание в доход государства.

Суд согласился с выводами прокурора САП, сформированными на основе материалов ГБР и НАПК, о несоответствии стоимости имущества законным доходам чиновника и его окружения.

"Выявление необоснованных активов и их возвращение государству остается ключевой задачей нашей антикоррупционной работы", - отметили в ГБР.

Речь идет об активах общей стоимостью более 20 млн гривен, среди которых три квартиры и нежилое помещение в центральных районах Ивано-Франковска, автомобили Volkswagen Touareg 2021 года и Mercedes-Benz G 63 AMG 2023 года.

Работники ГБР установили, что в период пребывания в должности бывший чиновник приобрел четыре объекта недвижимости и два транспортных средства, оформленные на членов семьи и третьих лиц, при этом законных финансовых возможностей для приобретения этого имущества не было.

"Материалы ГБР стали основанием для обращения САП в суд, который подтвердил необоснованность активов и постановил их взыскание в доход государства", - добавили в ведомстве.

Резонансные расследования ГБР

Напомним, Государственное бюро расследований задержало руководителя финансово-экономической службы одной из бригад на Запорожском направлении за присвоение средств, предназначенных для выплат военным.

По материалам дела, в 2023-2025 годах злоумышленник манипулировал финансовыми данными и реквизитами банковских карточек солдат, в результате чего присвоил 9,7 млн гривен, часть потратив на азартные игры.

Ранее ГБР разоблачило еще несколько масштабных финансовых злоупотреблений. В частности, была раскрыта схема хищения почти 3 млрд гривен на закупке некачественных мин для ВСУ - многомиллиардные авансы и контракты Минобороны получила фирма, которая ранее не занималась производством боеприпасов.

Кроме того, бюро выявило бывшего чиновника Минобороны, который растратил более 1 млрд гривен из-за закупки продуктов для ВСУ по завышенным ценам и подписания убыточных для государства договоров.

