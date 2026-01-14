ВАКС конфисковал три квартиры у экс-чиновника экологической инспекции

Высший антикоррупционный суд признал необоснованными активы семьи бывшего начальника Государственной экологической инспекции Карпатского округа и взыскал их в доход государства.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственное бюро расследований .

По материалам ГБР, Высший антикоррупционный суд 12 января 2026 года признал активы семьи бывшего начальника ГЭИ Карпатского округа необоснованными и постановил их взыскание в доход государства.

Суд согласился с выводами прокурора САП, сформированными на основе материалов ГБР и НАПК, о несоответствии стоимости имущества законным доходам чиновника и его окружения.

"Выявление необоснованных активов и их возвращение государству остается ключевой задачей нашей антикоррупционной работы", - отметили в ГБР.

Речь идет об активах общей стоимостью более 20 млн гривен, среди которых три квартиры и нежилое помещение в центральных районах Ивано-Франковска, автомобили Volkswagen Touareg 2021 года и Mercedes-Benz G 63 AMG 2023 года.

Работники ГБР установили, что в период пребывания в должности бывший чиновник приобрел четыре объекта недвижимости и два транспортных средства, оформленные на членов семьи и третьих лиц, при этом законных финансовых возможностей для приобретения этого имущества не было.

"Материалы ГБР стали основанием для обращения САП в суд, который подтвердил необоснованность активов и постановил их взыскание в доход государства", - добавили в ведомстве.