ВАКС конфисковал три квартиры у экс-чиновника экологической инспекции
Высший антикоррупционный суд признал необоснованными активы семьи бывшего начальника Государственной экологической инспекции Карпатского округа и взыскал их в доход государства.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственное бюро расследований.
По материалам ГБР, Высший антикоррупционный суд 12 января 2026 года признал активы семьи бывшего начальника ГЭИ Карпатского округа необоснованными и постановил их взыскание в доход государства.
Суд согласился с выводами прокурора САП, сформированными на основе материалов ГБР и НАПК, о несоответствии стоимости имущества законным доходам чиновника и его окружения.
"Выявление необоснованных активов и их возвращение государству остается ключевой задачей нашей антикоррупционной работы", - отметили в ГБР.
Речь идет об активах общей стоимостью более 20 млн гривен, среди которых три квартиры и нежилое помещение в центральных районах Ивано-Франковска, автомобили Volkswagen Touareg 2021 года и Mercedes-Benz G 63 AMG 2023 года.
Работники ГБР установили, что в период пребывания в должности бывший чиновник приобрел четыре объекта недвижимости и два транспортных средства, оформленные на членов семьи и третьих лиц, при этом законных финансовых возможностей для приобретения этого имущества не было.
"Материалы ГБР стали основанием для обращения САП в суд, который подтвердил необоснованность активов и постановил их взыскание в доход государства", - добавили в ведомстве.
Резонансные расследования ГБР
Напомним, Государственное бюро расследований задержало руководителя финансово-экономической службы одной из бригад на Запорожском направлении за присвоение средств, предназначенных для выплат военным.
По материалам дела, в 2023-2025 годах злоумышленник манипулировал финансовыми данными и реквизитами банковских карточек солдат, в результате чего присвоил 9,7 млн гривен, часть потратив на азартные игры.
Ранее ГБР разоблачило еще несколько масштабных финансовых злоупотреблений. В частности, была раскрыта схема хищения почти 3 млрд гривен на закупке некачественных мин для ВСУ - многомиллиардные авансы и контракты Минобороны получила фирма, которая ранее не занималась производством боеприпасов.
Кроме того, бюро выявило бывшего чиновника Минобороны, который растратил более 1 млрд гривен из-за закупки продуктов для ВСУ по завышенным ценам и подписания убыточных для государства договоров.