ВАКС конфіскував три квартири у екс-посадовця екологічної інспекції

Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активи родини колишнього начальника Державної екологічної інспекції Карпатського округу та стягнув їх у дохід держави.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державне бюро розслідувань .

За матеріалами ДБР, Вищий антикорупційний суд 12 січня 2026 року визнав активи родини колишнього начальника ДЕІ Карпатського округу необґрунтованими та ухвалив їх стягнення в дохід держави.

Суд погодився з висновками прокурора САП, сформованими на основі матеріалів ДБР та НАЗК, щодо невідповідності вартості майна законним доходам посадовця та його оточення.

"Виявлення необґрунтованих активів та їхнє повернення державі залишається ключовим завданням нашої антикорупційної роботи", - зазначили у ДБР.

Йдеться про активи загальною вартістю понад 20 млн гривень, серед яких три квартири та нежитлове приміщення у центральних районах Івано-Франківська, автомобілі Volkswagen Touareg 2021 року та Mercedes-Benz G 63 AMG 2023 року.

Працівники ДБР встановили, що в період перебування на посаді колишній чиновник набув чотири об’єкти нерухомості та два транспортні засоби, оформлені на членів родини та третіх осіб, при цьому законних фінансових можливостей для придбання цього майна не було.

"Матеріали ДБР стали підставою для звернення САП до суду, який підтвердив необґрунтованість активів і ухвалив їх стягнення в дохід держави,", - додали у відомстві.