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ВАКС завтра обере запобіжний захід екс-заступнику глави НБУ

Новини » Суспільство     13.11.2019 - 18:17
ВАКС завтра обере запобіжний захід екс-заступнику глави НБУ
Фото: Олександр Писарук

Судове засідання відбудеться у четвер, 14 листопада

Вищий антикорупційний суд України у четвер, 14 листопада, обиратиме запобіжний захід колишньому першому заступнику глави Національного банку України Олександру Писаруку у справі про розкрадання кредиту НБУ. Про це повідомляє ВАКС на сторінці у Facebook.

Так, завтра о 9:30 ранку антикорупційний суд розгляне клопотання щодо обрання запобіжного заходу Писаруку, якого підозрюють в розкраданні 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту, наданого НБУ для "ВіЕйБі Банку".

ВАКС завтра обере запобіжний захід екс-заступнику глави НБУ

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ВАКС заарештував на 2 місяці Аллу Шульгу, колишню директорку гендепартаменту банківського нагляду Нацбанку. Шульгу також підозрюють в причетності до розкрадання 1,2 млрд гривень кредиту Нацбанку.

Напередодні НАБУ оголосило про підозру главі "Райффайзен Банку Аваль" та колишньому першому заступнику глави НБУ Олександру Писаруку. Крім Писарука підозру було оголошено ще 7 особам, причетним до заволодіння стабілізаційного кредиту Нацбанку. Слідство встановило, що до заволодіння коштів НБУ можуть бути причетними понад 15 осіб.

Крім того, вчора ВАКС почав розгляд справи про обрання запобіжного заходу для члена Ради Національного банку України Миколи Каленського, якого також підозрюють в причетності до розкрадання кредиту НБУ.

У справі розкрадання 1,2 млрд гривень кредиту Нацбанку оголосили ще дві підозри Розкрадання кредиту НБУ: члена ради банку відпустили під домашній арешт
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