ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ВАКС избирает меру пресечения экс-заместителю главы НБУ

Новости » Политика     14.11.2019 - 11:08
ВАКС избирает меру пресечения экс-заместителю главы НБУ
Фото: Александр Писарук (из открытых источников)

САП настаивает на содержании под стражей с альтернативой внесения залога в 30 млн грн

Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение избрания меры пресечения бывшему первому заместителю главы Нацбанка Александру Писаруку в деле завладения 1,2 млрд грн кредита. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Отметим, что Специализированная антикоррупционная прокуратура настаивает на содержании под стражей с альтернативой внесения залога в 30 млн гривен.

Напомним, НАБУ объявило о подозрении главе "Райффайзен Банка Аваль" и бывшему первому заместителю главы НБУ Александру Писаруку. Кроме Писарука подозрение было объявлено еще 7 лицам, причастным к завладению стабилизационного кредита Нацбанка. Следствие установило, что к завладению средств НБУ могут быть причастны более 15 человек.

"Речь идет о бывших и действующих должностных лицах Национального банка Украины, ПАО "Виэйби Банк" и частных компаний, связанных с конечными бенефициарами "Виэйби Банк". Предварительно действия задержанных квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины", - отметили в НАБУ.

РБК-Украина писало, что правление Национального банка Украины выразило возмущение вручением подозрения правоохранительными органами Александру Писаруку, бывшему первому заместителю главы НБУ.

Верховный суд запретил НАБУ пиариться на упоминаниях Мартыненко, - адвокат Суд арестовал еще двоих подозреваемых по делу хищения кредита Нацбанка
Новости Украины Национальный банк УкраиныСуд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь