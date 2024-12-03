Экс-заместителя главы Высшего хозяйственного суда Емельянова задержали за взяточничество

Украинские правоохранители задержали бывшего заместителя главы Высшего хозяйственного суда. Он подозревается во взяточничестве и участии в преступной организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

В ГБР не называют имени задержанного, но, по информации источника РБК-Украина, речь о бывшем заместителе главы Высшего хозяйственного суда Украины Артуре Емельянове, который сейчас является адвокатом.

Фото: задержание Емельянова (dbr.gov.ua)

По данным правоохранителей, Емельянов входил в состав преступной организации, которая состояла из судей, адвокатов, арбитражных управляющих, разных сотрудников суда и не только.

"Они за взятки выносили "нужные" решения, преимущественно по хозяйственным спорам. Организатор "бизнеса" - тоже бывший высокопоставленный чиновник Высшего хозяйственного суда Украины - незаконно вмешивался в распределение дел и отдавал их на рассмотрение исключительно "своим" судьям, выполнявшим "пожелания заказчиков", - уточнили в ГБР.

Таким образом в течение длительного времени подозреваемые фактически сделали невозможным принятие решений суда по большинству дел без взяток.

Емельянова подозревают по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией всего имущества.

В суд уже направили ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внести залог.