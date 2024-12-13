ВАКС арештував львівського суддю у справі про хабар на мільйон гривень
Вищий антикорупційний суд України арештував суддю господарського суду однієї з областей України. Його підозрюють у вимаганні хабаря від представника приватної компанії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.
За даними джерела РБК-Україна, мова йде про суддю господарського суду Львівської області Василя Артимовича. Він очолював Господарський суд Львівської області до 12 грудня, коли звільнився за власним бажанням.
Як встановило слідство, Артимович вимагав хабар разом з іншим колишнім головою цього ж суду.
Сьогодні, 13 грудня, ВАКС задовольнив клопотання детективів НАБУ та арештував Артимовича до 10 лютого 2025 року включно з альтернативою внесення 20 млн гривень застави.
Суд ухвалив взяти підозрюваного під варту в залі суду.
Детективи НАБУ встановили, що фігуранти за хабар обіцяли забезпечити ухвалення потрібних рішень у судових справах, які перебували у провадженні одного з апеляційних господарських судів.
НАБУ та САП задокументовано передачу частини неправомірної вигоди в розмірі 75 тисяч доларів.
Справи про корупцію в судах
Нагадаємо, що лише вчора Всеволода Князєва остаточно звільнили з посади судді Верховного суду. Раніше його затримали на хабарі у розмірі 2,7 млн доларів.
Зауважимо, що правоохоронці затримали Князєва ще 15 травня 2023 року.
До того ж на початку місяця українські правоохоронці затримали колишнього заступника голови Вищого господарського суду. Він підозрюється у хабарництві та участі у злочинній організації.
У ДБР не називають імені затриманого, але, за інформацією джерела РБК-Україна, йдеться про колишнього заступника голови Вищого господарського суду України Артура Ємельянова.
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