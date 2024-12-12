Князева окончательно уволили из Верховного суда

Большая палата Верховного суда оставила без изменений решение Высшего совета правосудия об увольнении Всеволода Князева с должности судьи Верховного суда. Ранее его задержали на взятке в размере 2,7 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

"По результатам рассмотрения кассационной жалобы сегодня, 12 декабря 2024 года, Большая Палата ВС приняла решение об оставлении без изменений решения ВСП от 18 июля 2024 года о привлечении Князева В. С. к дисциплинарной ответственности и освобождении от должности судьи Верховного суда", - говорится в сообщении.

15 августа Князев попытался обжаловать это решение в Большой палате Верховного суда.

Отмечается, что 18 июля Высший совет правосудия принял решение об увольнении Князева с должности судьи Верховного суда.

Дело Князева

Напомним, 15 мая 2023 года правоохранители задержали бывшего председателя Верховного суда Всеволода Князева на взятке в размере 2,7 млн долларов.

На следующий день пленум Верховного суда поддержал его досрочное прекращение полномочий, также Князева лишили должности председателя суда.

31 января 2024 года Князев вышел из СИЗО, после того, как был внесен залог в размере 18,168 млн гривен.

В июне Первая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия приняла решение об увольнении Князева с должности судьи Верховного суда.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.