Вакарчук вийшов із фракції "Голос"

Депутат Верховної ради Святослав Вакарчук вийшов із парламентської фракції "Голос". Відповідне оголошення зробив спікер ВР Дмитро Разумков.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Вакарчук у своєму Facebook пояснив причини виходу з фракції.

"Єдиний вибір, який ВР мені залишила за законом, це: спочатку вийти з фракції, а потім бути виключеним з’їздом партії з виборчого списку, що, згідно з Конституцією, автоматично призведе до втрати мною депутатського мандату", - написав депутат.

Він додав, що замість нього в парламент зайде наступний по списку кандидат - Аліна Свідерська.

При цьому Вакарчук залишається членом партії "Голос".

Нагадаємо, вчора Рада відмовилася припинити повноваження Вакарчука: цю пропозицію підтримали лише 175 парламентарів при 226 необхідних.

Як писало РБК-Україна раніше, на його місце у ВР може пройти Аліна Свідерська, дружина колишнього міністра оборони Андрія Загороднюка.

Так, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук вдруге за політичну кар'єру оголосив про складання мандата народного депутата.