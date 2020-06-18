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Рада відмовилася припинити повноваження Вакарчука

Новини » Політика     18.06.2020 - 12:07
Рада відмовилася припинити повноваження Вакарчука
Фото: Святослав Вакарчук (Віталій Носач/РБК-Україна)

Парламентарії припинили повноваження Бєлькової

Верховна рада відмовилася припинити повноваження народного депутата від фракції "Голос" Святослава Вакарчука. Їх припинення підтримали лише 175 парламентарів.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Крім того, про складання повноважень оголосила і парламентарій від фракції "Батьківщина" Ольга Бєлькова. Колеги підтримали її рішення і віддали за припинення її повноважень 343 голоси.

Так, Вакарчук оголосив про свій відхід з Ради в четвер, 11 червня, зібравши представників ЗМІ в Маріїнському парку. Нардеп заявив, що його місією було привести в парламент нових професійних людей і він вважає її "частково виконаною".

Парламентарій заявив, що має намір зосередитися на "великому освітньому проекті" для молодих лідерів, а "хейтерів" закликає залишити його партію в спокої.

Однак в ЗМІ називали іншу причину відходу Вакарчука з Ради. Її озвучили неназвані джерела в "Голосі". За цією версією, у фракції вибухнули протиріччя через ініціативу щодо звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Вакарчук нібито єдиний нардеп "Голосу", який відмовився підписувати проект про відставку Авакова.

Нагадаємо, на місце Святослава Вакарчука до Верховної ради може пройти Аліна Свідерська, дружина колишнього міністра оборони Андрія Загороднюка.

Як писало РБК-Україна, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук вдруге за політичну кар'єру оголосив про складання мандата народного депутата,

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Святослав ВакарчукВерховна Рада
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