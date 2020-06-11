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Замість Вакарчука до Ради може пройти дружина екс-міністра оборони

Новини » Політика     11.06.2020 - 17:34
Замість Вакарчука до Ради може пройти дружина екс-міністра оборони
Фото: Аліна Свідерська (facebook/Alina Sviderska)

Дружина Андрія Загороднюка може пройти до Верховної ради

На місце Святослава Вакарчука до Верховної ради може пройти Аліна Свідерська, дружина колишнього міністра оборони Андрія Загороднюка. Вона є 19-м номером у списку "Голосу".

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії.

На сайті ЦВК вказано, що Свідерська народилася 25 лютого 1989 року, має вищу освіту. Є директором норвезької компанії ТОВ "Айсі Хідро Юкрейн" і проживає у Києві.

Згідно з декларацією її чоловіка, Андрія Загороднюка, їй належать дві квартири в Києві та Запоріжжі, автомобіль Kia Sportage 2011 року. Має корпоративні права у компанії "Айсі Хідро" в розмірі 4%, в ній отримала за 2019 понад 14 тис. гривень зарплати, ще понад 200 тисяч - у ТОВ "Скатек Солар Солюшнз Юкрейн".

Готівкою зберігає 99 тисяч євро, в банках - понад 10 тис. євро та понад 400 тисяч гривень.

Зазначимо, Загороднюк був міністром оборони в уряді Олексія Гончарука.

Нагадаємо, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук вдруге за політичну кар'єру оголосив про складання мандата народного депутата, заявивши, що "його місія виконана".

Сьогодні стало відомо, що місце нардепа від "Слуги народу" Олександра Ткаченка, який став міністром культури, займе колишній суддя і юрист з Дніпра Денис Маслов.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Святослав ВакарчукВерховна РадаАндрій Загороднюк
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