Вакарчук йде з Ради

Фото: Святослав Вакарчук (РБК-Україна)

Лідер партії "Голос" оголосив про відхід з парламенту 11 червня

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук оголосив про вихід з Верховної ради. Це вже другий раз, коли Вакарчук складає мандат народного депутата.

Відповідну заяву він зробив під час брифінгу 11 червня, передає кореспондент РБК-Україна.

Вакарчук повідомив, що у подальших планах - реалізація "великого освітнього проекту". При цьому про деталі не повідомив.

"Я вважаю свою місію виконаною. Сьогодні я зареєстрував заяву про складання мною повноважень народного депутата України. Вона зареєстрована і, сподіваюся, найближчим часом отримає свій розгляд", - заявив Вакарчук.

Брифінг Святослава Вакарчука Опубліковано Голос Четвер, 11 червня 2020 р.

Зазначимо, Святослав Вакарчук вже вдруге складає мандат народного депутата. Так, в 2007 році він пройшов у Раду за списками партії "Наша Україна - Народна самооборона", проте через рік добровільно склав повноваження.

Нагадаємо, Святослав Вакарчук 16 травня 2019 року представив партію "Голос", з якої він пішов на парламентські вибори-2019. За підсумками виборів партія отримала 5,82% голосів, отримавши при цьому 17 мандатів у парламенті.

Раніше РБК-Україна писало, що на початку березня 2020 року партія "Голос" обрала нового лідера замість Вакарчука, нею стала Кіра Рудик.

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Автор: Игорь Литвиненко