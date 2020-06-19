Вакарчук вышел из фракции "Голос"

Депутат Верховной Рады Святослав Вакарчук вышел из парламентской фракции "Голос". Соответствующее объявление сделал спикер ВР Дмитрий Разумков.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Вакарчук в своем Facebook объяснил причины выхода из фракции.

"Единственный выбор, который ВР мне оставила по закону, это: сначала выйти из фракции, а затем быть исключенным съездом партии из избирательного списка, согласно Конституции, что автоматически приведет к потере мной депутатского мандата", - написал депутат.

Он добавил, что вместо него в парламент зайдет следующий по списку кандидат - Алина Свидерская.

При этом Вакарчук остается членом партии "Голос".

Напомним, вчера Рада отказалась прекратить полномочия Вакарчука: это предложение поддержали лишь 175 парламентариев при 226 необходимых.

Как писало РБК-Украина ранее, на его место в ВР может пройти Алина Свидерская, жена бывшего министра обороны Андрея Загороднюка.

Так, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук во второй раз за политическую карьеру объявил о сложении мандата народного депутата.