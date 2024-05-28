Лучшие вакансии для ветеранов в ВСУ: кто нужен армии и сколько обещают платить
Мобилизация в Украине набирает обороты, ведь армии нужны специалисты разных профилей. Найти работу в ВСУ могут как военнообязанные гражданские, так и ветераны.
РБК-Украина исследовало разные предложения на портале Work.ua и рассказывает о ряде актуальных вакансий в ВСУ, которые могут подойти ветеранам.
Водитель
Водителя ищут в 199 учебном центре ДШВ ВСУ в Житомире.
Денежное обеспечение - от 20 000 грн (+ дополнительное денежное вознаграждение).
При этом потенциальный кандидат на должность должен:
- добросовестно выполнять приказы командиров
- соблюдать военную дисциплину и уставы ВСУ
- знать конструкцию имеющегося оборудования, правила эксплуатации и текущего ухода за ним
- выполнять обязанности водителя и слесаря при работе с вверенными транспортными средствами и агрегатами
- быть готовым к командировкам
- при необходимости - участвовать в осуществлении мер по обеспечению территориальной целостности и суверенитета Украины
Вакансия водителя (скриншот: work.ua)
Старший офицер отделения анализа и обработки данных
Старшего офицера отделения анализа и обработки данных ищут в контактном пункте ВМС ВСУ в Одессе.
Денежное обеспечение - от 20 000 грн (зависит от срока службы и опыта работы).
Человек, который будет работать на этой должности, должен:
- обеспечивать анализ и обработку данных
- сотрудничать с другими отделами и внешними партнерами для обмена информацией и координации действий
Вакансия старшего офицера (скриншот: work.ua)
Повар
Повара ищут в 199 учебном центре ДШВ ВСУ в Житомире.
Денежное обеспечение - от 20 000 грн (+ дополнительное денежное вознаграждение).
В обязанности потенциального работника будут входить:
- добросовестное исполнение приказов командира
- соблюдение военной дисциплины и уставов ВСУ
- знание и выполнение норм суточного питания (знание норм выхода готовых блюд)
- знание и соблюдение принципов действия технологического оборудования, правил его эксплуатации
- при необходимости - участие в осуществлении мер по обеспечению территориальной целостности и суверенитета Украины
Уточняется, что нужно также быть готовым к командировкам.
Вакансия повара (скриншот: work.ua)
Фельдшер
Фельдшера медицинского пункта ищут в 243-м отдельном батальоне Сил ТрО.
Денежное обеспечение - от 50 000 до 120 000 грн (из расчета выполнения задач и боевых распоряжений).
Среди обязанностей кандидата на эту должность следует упомянуть:
- проведение практических и теоретических обучающих мероприятий по тактической медицине для личного состава
- контроль состояния здоровья личного состава
- оказание первичной медицинской помощи
Вакансия фельдшера (скриншот: work.ua)
Инженер по изготовлению FPV-дронов
Инженера по изготовлению FPV-дронов ищут во 2-м Интернациональном Легионе обороны Украины Сухопутных войск ВСУ.
Денежное обеспечение - от 50 000 до 121 000 грн (в зависимости от того, будет человек ходить на выезды или нет).
При этом кандидат на должность должен владеть английским и испанским иностранными языками, а также иметь опыт и необходимые знания для сборки, ремонта, обслуживания, подготовки и доработки FPV-дронов и вспомогательного оборудования.
Вакансия инженера по изготовлению FPV-дронов (скриншот: work.ua)
Начальник столовой
Начальника столовой (военнослужащего) ищут в рекрутинговом центре Сил ТРО ВСУ.
Денежное обеспечение - от 23 000 грн (в зависимости от выслуги лет).
Человеку на этом посту потребуется:
- управлять работой столовой
- разрабатывать меню-раскладку продуктов и контролировать приготовление пищи
- обеспечивать выполнение санитарных норм и правил
- контролировать правильную эксплуатацию технологического оборудования
- уметь готовить вкусную и калорийную пищу, постоянно совершенствовать кулинарные знания и повышать квалификации (свои и подчиненных)
- знать и соблюдать правила первичной и тепловой обработки продуктов, а также правила технологии приготовления пищи
- уметь рассчитывать необходимое количество продуктов, знать рецептуру блюд, правила раздачи (комплектации), сроки и условия хранения блюд
Вакансия начальника столовой (скриншот: work.ua)
Начальник финансовой службы
Начальника финансовой службы ищут в рекрутинговом центре Сил ТРО ВСУ.
Денежное обеспечение - от 26 000 грн (в зависимости от выслуги лет).
В сферу обязанностей потенциального кандидата на должность будут входить:
- организация работы финансовой службы части
- ведение материального учета
- составление финансовой отчетности
- проведение сверок и формирование отчетности по направлению
- участие в проведении инвентаризации
- расчет денежного довольствия, компенсаций
- отчетность по денежному обеспечению
- организация выплат военнослужащим согласно действующему законодательству и приказам
- подача заявок на средства
Вакансия начальника финансовой службы (скриншот: work.ua)
Радиоинженер
Радиоинженера ищут в 412-м отдельном батальоне беспилотных систем 101-й отдельной бригады охраны Генерального Штаба ВСУ.
Денежное обеспечение - от 22 000 грн.
Работа человека в этой должности будет связана с разработкой, модернизацией и техническим обслуживанием БПАК.
Уточняется, что нужно будет:
- разрабатывать, настраивать и поддерживать работу радиоэлектронных систем и устройств
- устанавливать и настраивать радиооборудование
- анализировать и разрешать возникающие внештатные ситуации
- управлять техническими аспектами проектов R&D и т.п.
Вакансия радиоинженера (скриншот: work.ua)
Инструктор по огневой подготовке
Инструктора по огневой подготовке ищут в 151 учебном центре ВСУ.
Денежное обеспечение - от 24 000 грн (в зависимости от выслуги лет и без учета надбавок за дни проведения занятий).
При этом нужно будет:
- проводить инструктажи и обучение военнослужащих по огневой подготовке
- организовывать и проводить практические упражнения по стрельбе из разных типов оружия, используемого в пехотных подразделениях
- контролировать соблюдение мер безопасности.
- выполнять дополнительные задания, связанные с подготовкой военнослужащих
Вакансия инструктора по огневой подготовке (скриншот: work.ua)
Напомним, ранее мы рассказывали, какие специалисты больше всего нужны армии и какие вакансии наиболее популярны.
Читайте также о ряде новых вакансий для военнообязанных от Минобороны.