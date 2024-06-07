Чтобы не забрали на "ноль". Как попасть в то подразделение, куда хотите: советы юриста
У ВСУ есть много вакансий, которые совсем не обязательно означают, что вас отправят на "ноль". Впрочем, чтобы найти такую должность, нужно подыскивать себе место заранее.
РБК-Украина рассказывает, как попасть в желаемое подразделение в ВСУ и найти работу, отвечающую вашим навыкам.
Искать работу в ВСУ заранее. Советы юриста
"Как показывает практика и мое общение с нашими защитниками, сейчас в рядах ВСУ больше не хватает пехоты, артиллерии. И чаще всего мобилизуют именно туда, где дефицит людей", – говорит Катерина Анищенко.
Если в гражданской жизни у вас уже есть хорошие навыки дроном, и хотите быть полезным именно в этой деятельности, то вести диалог о той или иной специализации она советует с самого начала взаимодействия с ТЦК и СП, а лучше – начинать поиск подходящей работы задолго до вручения вам повестки.
"Мне известны случаи, когда айтишники в гражданской жизни сейчас на фронте управляют дронами, потому что раньше они уже имели такой опыт. И об этом нужно заявлять сразу. Если вас уже распределили не туда, куда бы вы хотели, вы все равно имеете право общаться со своим командиром на тему смены специальности", – говорит адвокат.
Искать для себя вакансии, где вы будете чувствовать свою пользу и вам заодно будет интересно, она советует заранее. Следует тщательно проработать эти варианты, пообщаться со знакомыми военными, чтобы узнать ситуацию на практике. Они могут поведать вам, кого и где не хватает.
Однако если вы не искали для себя вакансий и пошли по "классической" повестке, многое будет зависеть уже от решения командира. Если в подразделении не хватает именно пехотинцев, а у военнослужащего есть навыки управления дроном, то он, скорее всего, все равно будет именно пехотинцем, отмечает Анищенко.
Фото: В Закарпатье открыли центр рекрутинга в ВСУ (facebook.com/NataliiaKalmykova)
"Нужно проинформировать военкома, что у вас есть те или иные навыки, где вы могли бы быть полезными. Однако идет война, действует военное положение, и военных повсюду не хватает. Ну а тем, кто находится на фронте уж очень долго, критически нужен отдых. Поэтому нужно быть готовым к тому, что мобилизованный может быть направлен именно в штурмовики или пехотинцы, если вы не подыскали для себя место заранее", – обращает внимание она.
Центры рекрутинга в разных городах
Несколько месяцев назад Минобороны запустило рекрутинг в ВСУ, благодаря которому военнообязанные смогут найти подходящую вакансию и присоединиться к армии. В центрах рекрутинга предоставляют консультативно-информационные услуги, какие вакансии можно выбрать. При этом повестки мужчинам там не вручают.
Недавно открыли уже 19-й центр рекрутинга в ВСУ, сообщало РБК-Украина.
Уже открыты центры на базе ЦНАПов, в частности, в таких городах:
- Днепр (проспект Слобожанский, 8);
- Запорожье (бульвар Центральный, 27);
- Львов (улица Костя Левицкого, 67);
- Полтава (улица Соборная, 45а).
К концу первого полугодия 2024 года по стране запланировано открытие 27 центров рекрутинга в ВСУ.
Обратите внимание. В Украине также работает много центров, в том числе волонтерских, где учат оказывать первую медицинскую помощь, учат стрелять и управлять дроном. Овладев такими навыками заранее, будет гораздо проще найти соответствующую специальность в ВСУ.
Полезные сайты для поиска вакансий в Вооруженных Силах
Можно искать вакансии в интернете. Например, на таких сайтах:
- Единый портал вакансий Государственной службы занятости;
- Olx.ua (раздел "работа");
- Work.ua;
- Lobby X;
- Рекрутинг для защиты Украины от портала robota.ua.
Ранее мы публиковали подборку 10 вакансий от ВСУ для тех, кто не хочет на "ноль".
Подробнее о рекрутинге в украинскую армию читайте в материале РБК-Украина.
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