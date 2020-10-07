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Комітет Ради підтримав створення ТСК щодо інциденту з "вагнерівцями"

Київ, Середа 07 жовтня 2020 13:06
Комітет Ради підтримав створення ТСК щодо інциденту з "вагнерівцями"
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Регламентний комітет Ради підтримав створення тимчасової слідчої комісії щодо ситуації з найманцями приватної військової компанії "Вагнера" в Білорусі. Йдеться про інцидент в липні-серпні 2020 року.

Про це у Facebook повідомив нардеп, секретар комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

За його словами, тепер постанову винесуть до зали на розгляд Верховної ради

"Сподіваюся на підтримку депутатів, адже це - питання національної безпеки України. Вже досить чуток і брехні по справі "вагнерівців". Досить закривати на це очі і ігнорувати", - додав Костенко.

Відзначимо, в кінці липня в Білорусі затримали понад 30 найманців "Вагнера", серед яких були бойовики, які воювали на Донбасі. Україна намагалася домогтися їх екстрадиції, але Мінськ видав їх Росії.

Пізніше з'явилася інформація, що це була операція спецслужб, і Україна нібито намагалася вивезти їх на літаку Мінськ-Стамбул, який мав в результаті сісти в Києві. Нібито стався витік інформації, в результаті чого найманців затримали білоруські силовики.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань відкрило кілька справ за зрив можливої операції щодо "вагнеріців".

Голова Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що це була спецоперація, але не українська.

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