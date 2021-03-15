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У Раді хочуть створити нову ТСК: текст постанови вже внесли в парламент

Новость на русском → Україна, Понеділок 15 березня 2021 11:33
У Раді хочуть створити нову ТСК: текст постанови вже внесли в парламент Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

У Верховній раді хочуть створити нову Тимчасову слідчу комісію. Вона займеться розслідуванням можливих протиправних дій представників державної влади, що сприяли порушенню державного суверенітету і територіальної цілісності.

Про це свідчать дані на сайті ВР.

Проект постанови був зареєстрований у понеділок, 15 березня, під №5243.

"Метою є встановлення фактів щодо можливих протиправних дій представників державної влади України, спрямованих на співпрацю з державою-агресором та іншу антиукраїнську діяльність", - сказано у тексті постанови.

Кількісний склад комісії складається з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій (депутатських груп): один представник від тридцяти народних депутатів, але не менш як по одному нардепу від кожної депутатської фракції (депутатської групи), в кількості 11 парламентарів.

Главою ТСК стане Маряна ­­­­­­­­Безугла, а її заступником - Нестор Шуфрич.

"В комітеті її поки не було, але просимо сприяти швидкому розгляді в комітеті цієї ТСК", - зазначив замглави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко у ході засідання погоджувальної ради парламенту.

Нагадаємо, на початку березня в.о. директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов анонсував, що результати справи про зрив операції по "вагнерівцям" будуть найближчим часом. Справа активно розслідується.

Як писало РБК-Україна, на початку жовтня регламентний комітет Ради підтримав створення тимчасової слідчої комісії по ситуації з найманцями приватної військової компанії "Вагнера" в Білорусі. Однак досі ця ТСК не створена.

Так, ДБР відкрило кілька справ за фактом зриву можливої операції по "вагнерівцям".

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