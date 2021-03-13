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Комітет Ради в понеділок розгляне створення нової ТСК: чим вона займеться

Новость на русском → Україна, Субота 13 березня 2021 15:50
Комітет Ради в понеділок розгляне створення нової ТСК: чим вона займеться Фото: Давид Арахамія (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Юлія Струк

У понеділок на засідання регламентного комітету винесуть пропозицію про створення нової парламентської Тимчасової слідчої комісії. Вона буде зокрема розслідувати історію з "вагнерівцями" і записи переговорів між Віктором Медведчуком і Владиславом Сурковим, які нібито мали місце у 2014 році.

Про це на брифінгу повідомив глава фракції СН Давид Арахамія.

За його словами, групи "Довіра" і "За майбутнє", а також "Опозиційна платформа "За життя" цже погодилися делегувати своїх депутатів до цієї комісії, фракції "Голос" і "Європейська солідарність" цього поки не зробили.

Арахамія висловив надію на те, що така ТСК буде створена.

Нагадаємо, на початку березня в.о. директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов анонсував, що результати справи про зрив операції по "вагнерівцям" будуть найближчим часом. Справа активно розслідується.

Як писало РБК-Україна, на початку жовтня регламентний комітет Ради підтримав створення тимчасової слідчої комісії по ситуації з найманцями приватної військової компанії "Вагнера" ​​в Білорусі. Йдеться про інцидент у липні-серпні 2020 року. Однак досі ця ТСК не створена.

Так, ДБР відкрило кілька справ за фактом зриву можливої ​​операції по "вагнерівцям".

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